В Рузском округе модернизируют 10 котельных в 2026 году

Модернизация десяти котельных продолжается в Рузском муниципальном округе в 2026 году по госпрограмме обновления теплоснабжения Подмосковья. В поселках Брикет, Дорохово, Тучково и деревне Поречье строят новые объекты и капитально ремонтируют действующие, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Рузский округ вошел в тройку лидеров региона по строительству и обновлению источников теплоснабжения в 2026 году. Здесь возводят три блочно-модульные котельные в поселках Брикет, Дорохово и деревне Поречье, еще три — в Тучкове. Одна котельная в этом же поселке проходит капитальный ремонт.

«В рамках государственной программы модернизации теплоснабжения мы продолжаем обновлять коммунальную инфраструктуру Подмосковья. В этом году наибольшее количество источников тепла строится и обновляется в Лотошине, Рузском и Дмитровском округах. Мы планомерно меняем изношенные сети и оборудование, повышая надежность и энергоэффективность», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В рабочем поселке Тучково на улице Строителей, 23, капитально ремонтируют котельную 1982 года постройки. Работы ведет компания «Мособлтепло» с апреля 2026 года. Специалисты обновляют кровлю, демонтируют выработавший ресурс котел и устаревшие дымососы, готовя площадку для современного оборудования.

Мощность объекта составляет 6 МВт. Котельная обеспечивает теплом один социальный объект и 18 жилых домов, где проживают более 600 человек. Завершить установку нового оборудования и пусконаладочные работы планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.