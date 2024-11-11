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В Рузском округе меняют оборудование на электроподстанции «Мухино»

Филиал ПАО «Россети Московский регион» — Западные электрические сети проведет в Рузском городском округе ослабление схемы электроснабжения подстанции 110 кВ «Мухино» № 732 в связи с заменой оборудования 110 кВ на новое в период с 8:00 9 ноября до 24:00 23 ноября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Работы производятся без обесточивания потребителей. В указанный период времени будет снижена надежность электроснабжения потребителей, проживающих в поселке Тучково на улицах: Григорово, Дубки, в микрорайоне Силикатный; в деревнях: Крымское, Ляхово, Труфановка, Артюхино, Поречье.

В случае аварийного отключения электроэнергии для уточнения информации можно обращаться по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-02-20.

Выполнение вышеуказанных работ необходимо для поддержания нормального эксплуатационного состояния оборудования и повышения надежности электроснабжения потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.