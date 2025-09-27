В Рузском муниципальном округе стартовал отопительный сезон

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев сообщил о начале работ по подключению отопления в социальных объектах и многоквартирных домах округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы ведутся с 25 сентября в плановом режиме. В первую очередь тепло поступает в социально значимые объекты: больницы, школы, детские сады и другие учреждения.

Теплоснабжением занимаются различные организации, среди которых АО «Мособлтепло». Подключение осуществляется поэтапно, что позволяет контролировать качество подачи тепла и оперативно устранять возможные неполадки.

В Рузе тепло поступает в дома на улицах Социалистической, Гладышева, Ульяновской, а также в микрорайоне. В Тучково работы также ведутся согласно графику.

Особое внимание уделяется контролю качества предоставляемых услуг. Специалисты следят за тем, чтобы тепло поступало во все подключенные объекты в соответствии с установленными нормативами.

Жителям рекомендуется проверить состояние отопительных систем в своих квартирах и при обнаружении неисправностей незамедлительно обращаться в управляющие компании или аварийные службы.

Процесс подключения отопления будет продолжаться в течение нескольких дней, пока тепло не поступит во все запланированные объекты. График работ составлен с учетом необходимости обеспечения комфортных условий для жителей округа.

«Запуск отопления — важный этап подготовки к зимнему периоду, и администрация округа делает все возможное для его своевременного и качественного выполнения,» — прокомментировал Глава РУзского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.