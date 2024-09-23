В Рузе установят дополнительное уличное освещение

сегодня в 12:23

Первый заместитель главы Рузского г. о. Виталий Пархоменко совместно с начальником территориального управления Рузы Владимиром Харитоновым, сотрудниками управляющей компании и исполняющим обязанности директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» Николаем Анищенковым провели обход дворовой территории и встретились с активными жителями. В ходе встречи жители попросили усилить уличное освещение по ул. Микрорайон, д. 12, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также среди основных проблем, озвученных жителями, были:

прорыв канализации по улице Микрорайон, дома 6 и 7 (работы по откачке произведены, в подвале сухо);

неисправность двери по улице Микрорайон, дом 17 (работы по установке двери выполнены).

В ходе встречи жители попросили установить искусственную дорожную неровность около дома 11 по улице Микрорайон, а также выполнить работы по установке двери.

Все пожелания зафиксированы, составлен протокол, который направлен в работу курирующим заместителям главы Рузского городского округа по данным направлениям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.