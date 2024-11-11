В Рузе пройдут плановые отключения электроэнергии

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Рузский район электрических сетей «Россети Московский регион» проводит плановые отключения электроэнергии в населенных пунктах Рузского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

11 ноября с 9:00 до 13:00 прекращена подача электроэнергии в Рузе на улицах Красной и Филимонцево.

С 12:00 до 17:00 обесточат деревни Копцево и Ракитино.

С 13:00 до 17:00 не будет света в деревнях: Деменково, Марьино, Бельково.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

Эти работы необходимы для ремонта и обслуживания электросетей в населенных пунктах Рузского городского округа. Плановые отключения электроэнергии проводятся для обеспечения безопасности и стабильности электроснабжения потребителей.

Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», - поделился Воробьев.