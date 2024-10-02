В Рузе энергетики работают над повышением надежности электроснабжения

Рузский район электрических сетей «Россети Московский регион» сообщает жителям о плановых отключениях электроэнергии в населенных пунктах Рузского городского округа. Так, в среду с 8:00 до 17:00 прекратится подача электроэнергии в поселке Тучково на улицах: 1-4-й Мосеевских, Мосеево, Мосеевской, Новоприбрежной, в Мосеево-Петровском и Мосеевском проездах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 9:00 до 11:00 не будет света в деревне Нововолково на улице Центральной; с 9:00 до 14:00 — в деревне Городище; с 9:00 до 16:00 — в поселке Дорохово на улице Пионерской в домах № 2 и 4.

С 10:00 до 14:00 отключат электроэнергию в селе Никольском на улице Советской, в поселке Бороденки на Гагаринской аллее и на улице Новой, дом № 1, в деревнях Нижнее Сляднево и Козлово.

С 13:00 до 17:00 обесточат дома в деревне Нововолково улицу Центральную, в поселке Никольском — улицу Советскую и дом № 9 в Микрорайоне.

С 14:00 до 18:00 не будет света в селе Покровском. Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.