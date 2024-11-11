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В Рузе будет снижена надежность электроснабжения потребителей 12 ноября

В Рузском округе будут ослаблены схемы электроснабжения подстанции «Рождествено» № 564 в связи с ремонтными работами в сетях с 8:00 до 17:00 12 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Филиал ПАО «Россети Московский регион» — Западные электрические сети уведомляет, что работы будут производиться без обесточивания потребителей. В указанный период времени будет снижена надежность электроснабжения потребителей, проживающих в поселке Брикет, в деревнях: Козлово, Новорождествено, Скирманово, Нижнее Сляднево, Подолы, Успенское, Андрейково, Рождествено, Варвариха, Городище, Мамошино.

В случае аварийного отключения электроэнергии для уточнения информации можно обращаться по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-02-20.

Выполнение вышеуказанных работ необходимо для поддержания нормального эксплуатационного состояния оборудования и повышения надежности электроснабжения потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.