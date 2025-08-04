В России предложили разрешить коллекторам «выбивать» из людей долги по ЖКХ

В России хотят дать коллекторам разрешение «выбивать» долги с жильцов за услуги ЖКХ. Председатель совета «Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость» Лина Ткаченко сказала, что долги за ЖКХ растут ежегодно и уже составляют 1,2 трлн рублей, сообщает MSK1 .

Она считает, что долги по коммунальным услугам ничем не отличаются от остальных. Соответственно, их можно собирать так же, как и другие.

При этом эксперт по жилищному праву и ЖКХ Виктор Федорук сказал, что некоторые люди не платят по счетам вовремя, поскольку таким образом выражают протест против некачественных услуг. При этом коллекторы не смогут решить проблему.

«Они придут с паяльником, обзвонят всех близких и будут шантажировать. Это будет бандитской формой взыскания долга», — допустил Федорук.

Ранее сообщалось, что должники Подмосковья, игнорирующие оплату коммунальных счетов при долге более 30 тыс. рублей, получили проекты заявлений на выдачу судебных приказов. Это предупреждение о том, что в случае дальнейшей неоплаты счетов заявление планируют передать в суд.