Должники Подмосковья, игнорирующие оплату ЖКУ, получают напоминания об оплате долга

сегодня в 10:55

Должники Подмосковья, игнорирующие оплату коммунальных счетов и накопившие долг более 30 тысяч рублей, получили проекты заявлений на выдачу судебных приказов, так называемые ЗВСП, когда суд рассматривает дело в упрощенном порядке, без проведения судебного разбирательства и вызова сторон, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Проекты заявлений — это предупреждения о том, что при дальнейшей неоплате счетов заявление будет направлено в суд. В отношении одного неплательщика может уйти несколько заявлений — от поставщиков газа, воды, электроэнергии, жилищных услуг и т. д.

Если дело передается в суд, должник, помимо долга, оплачивает госпошлину и исполнительский сбор.

Известно, что минимальный размер госпошлины при обращении юридических лиц с заявлением о вынесении судебного приказа увеличен до 2000 рублей. Пошлина растет вместе с суммой задолженности:

при долге от 100 001 до 300 000 руб. госпошлина составит 4 тыс. руб. + 3% от суммы;

от 300 001 до 500 000 — 10 тыс. руб. + 2,5% от суммы свыше300 000 руб.;

от 500 001 до 1 млн. — 15 тыс. руб. + 2% от суммы свыше 500 000 руб.;

от 1 000 001 до 3 млн. — 25 тыс. руб. + 1% от суммы свыше 1 млн. руб.

Если исполнительный документ не оплачен в пятидневный срок после возбуждения производства, с должника взимается исполнительский сбор — 7% от суммы взыскания, включая долг, пени и госпошлину.

МосОблЕИРЦ рекомендует оплатить имеющиеся долги. В случае, если нужна помощь или консультация, можно звонить по телефонам 8-936-501-72-71, 8-926-466-83-13, 8-926-525-90-93, 8-936-501-73-02. В расчетном центрепояснят, по каким услугам образовался долг, когда были последние оплаты, расскажут о возможностях рассрочки или получения субсидии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек. «Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.