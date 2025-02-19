В России могут вернуть единые коммунальные платежки

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Минстрой призвал к возврату единого платежного документа за ЖКУ

Минстрой России призвал к возврату единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги, сообщает газета «Известия» .

«Лично мое мнение: должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств», — сказал во время заседания комитета Госдумы министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Глава ведомства добавил, что он также выступает против заключения прямых договоров жильцов с энергоснабжающими организациями.

Ранее РИАМО рассказало об изменениях тарифов на ЖКХ в России и Московской области.