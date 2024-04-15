В «Россети Московский регион» стартовали соревнования мастерства персонала

15 апреля на учебно-тренировочном полигоне «Горенки» в Балашихе состоялось открытие соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций компании «Россети Московский регион», передает пресс-служба Минэнерго региона.

Соревнования направлены на совершенствование уровня профессиональной подготовки сотрудников, навыков безопасного производства работ в электроустановках и повышение их качества, обмен передовым опытом, повышение производительности труда.

Участников соревнований приветствовали первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования Игорь Пиналов, руководитель аппарата советников Анатолий Чегодаев, директор департамента по эксплуатации сетей 35-500 кВ Андрей Лагутин, и главный инженер филиала «Восточные электрические сети» Дмитрий Уксеков.

— Нам предстоит напряженная неделя, в течение которой вы сможете продемонстрировать свой профессионализм, теоретические знания и практические навыки. Всем желаю справиться с волнением, показать свои лучшие качества. И всем — честной игры! — сказал, открывая соревнования, Игорь Пиналов.

Звание лучших в ходе соревнований будут отстаивать шесть команд общим составом 42 человека. Согласно жеребьевке, участники из филиала «Новая Москва» будут выступать под № 1, из Западных электрических сетей — под № 2, команда филиала «Восточные электрические сети» выступит под № 3, филиала «Южные электрические сети» — под № 4, под № 5 продемонстрируют свое профессиональное мастерство участники Северных электрических сетей и под № 6 — участники Московских высоковольтных сетей.

Право поднятия флага соревнований было предоставлено руководителям филиала «Восточные электрические сети», участники которого одержали победу на предыдущих соревнованиях профессионального мастерства — главному инженеру Дмитрию Уксекову и заместителю главного инженера по высоковольтным сетям Дмитрию Смирнову.

Оценивать мастерство персонала будут главная судейская комиссия и судейские бригады на этапах общим составом 21 человек.

В ходе соревнований будет работать выставка, на которой 14 компаний-производителей представят новинки своей продукции — защитные средства, материалы, оборудование и спецтехнику, а также продемонстрируют их возможности.

Итоги соревнований будут подведены 19 апреля на торжественной церемонии их закрытия.

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