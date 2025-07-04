В Рошале построят тротуар по обращению жителей
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Сотрудники рошальского предприятия «ВИП Сервис» смогли задать свои вопросы представителям власти. Для них сегодня работала выездная администрация, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
На обращения работников предприятия отвечали глава округа Николай Прилуцкий, его заместители и профильные специалисты.
В основном жителей волновали вопросы благоустройства, строительства дорог, ремонта подъездов.
Жительница дома 17 по улице Мира в Рошале передала коллективное обращение жильцов о проведении капремонта фундамента и отмостки дома. Обращение принято в работу. Дом будет включен в краткосрочную программу ремонта на 2026-28гг.
В доме 15 по Октябрьской Революции производили замену труб отопления, теперь первый этаж в подъезде требует ремонта. Работы должна будет провести управляющая компания.
Также по обращениям жителей во дворах произведут опиловку кустарника и заменят элементы на детских площадках.
Много обращений от сотрудников предприятия поступило о строительстве тротуара на улице 2-й Пятилетки. По этой дороге они ходят на работу, пробираться приходится по обочине. Николай Прилуцкий рассказал, что строительство тротуара запланировано на текущий год.
Всего от сотрудников поступило 38 обращений. Все вопросы взяты в работу профильными специалистами.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.