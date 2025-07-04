сегодня в 16:58

В Рошале построят тротуар по обращению жителей

Сотрудники рошальского предприятия «ВИП Сервис» смогли задать свои вопросы представителям власти. Для них сегодня работала выездная администрация, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На обращения работников предприятия отвечали глава округа Николай Прилуцкий, его заместители и профильные специалисты.

В основном жителей волновали вопросы благоустройства, строительства дорог, ремонта подъездов.

Жительница дома 17 по улице Мира в Рошале передала коллективное обращение жильцов о проведении капремонта фундамента и отмостки дома. Обращение принято в работу. Дом будет включен в краткосрочную программу ремонта на 2026-28гг.

В доме 15 по Октябрьской Революции производили замену труб отопления, теперь первый этаж в подъезде требует ремонта. Работы должна будет провести управляющая компания.

Также по обращениям жителей во дворах произведут опиловку кустарника и заменят элементы на детских площадках.

Много обращений от сотрудников предприятия поступило о строительстве тротуара на улице 2-й Пятилетки. По этой дороге они ходят на работу, пробираться приходится по обочине. Николай Прилуцкий рассказал, что строительство тротуара запланировано на текущий год.

Всего от сотрудников поступило 38 обращений. Все вопросы взяты в работу профильными специалистами.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.