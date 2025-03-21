В Реутове заменят систему водоотведения на улице Гагарина

На улице Гагарина в Реутове стартовали работы по реконструкции канализационной системы, которая эксплуатируется уже более 60 лет. Этот участок канализации был построен в середине прошлого века одновременно с возведением жилых домов в районе. За долгие годы эксплуатации система устарела, что привело к частым засорам и неудобствам для местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После проведения тщательного обследования специалисты приняли решение полностью заменить старые трубы на более современные и долговечные.

«Реконструкция проводится с использованием технологии горизонтально-направленного бурения, что позволяет минимизировать неудобства для жителей и сохранить целостность прилегающей территории. Подготовительные работы, включая обследование и планирование, уже завершены. Непосредственная замена труб займет ориентировочно сутки, после чего специалисты приступят к восстановлению колодцев и благоустройству территории. Весь процесс, включая завершающие работы, займет около двух недель», — рассказал директор Реутовского водоканала Дмитрий Глабай.

Общая протяженность реконструируемого участка составляет 140 м. Новая канализационная система позволит жителям улицы Гагарина пользоваться более качественными системами водоснабжения и водоотведения, что значительно повысит комфорт проживания в этом районе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.