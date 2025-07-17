В Реутове реконструируют водозаборный узел и строят спортивную инфраструктуру

В городском округе Реутов продолжается реконструкция водозаборного узла № 9, которая улучшит качество жизни около 50 тысяч горожан. Одновременно в городе возводится Академия вратарского мастерства известных российских спортсменов и обновляется универсальная спортивная площадка, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ход работ на объектах оценил секретарь регионального отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов совместно с главой Реутова Филиппом Науменко.

«Ранее жители обращались с жалобами на работу этого узла. Чтобы провести модернизацию, мы внесли соответствующее поручение в Народную программу „Единой России“. Работы начались сразу после завершения отопительного сезона и оценены в более чем 48 миллионов рублей. Под замену попадёт всё устаревшее оборудование: будут установлены современные насосы, смонтирована новая запорная арматура и обновлена система вентиляции. В планах также провести внутренний ремонт помещений и реставрацию фасада здания», — рассказал Игорь Брынцалов.

Парламентарий отметил, что на текущий момент ведутся демонтаж оборудования и укрепление фундамента, завершен монтаж камеры и обводного трубопровода к насосной станции. Полное завершение реконструкции запланировано до конца года.

Игорь Брынцалов также оценил готовность строительства Академии вратарского мастерства известных российских спортсменов — Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. Строительство началось в апреле, и на сегодняшний день готовность объекта составляет 30%.

«Строители залили фундамент, закончили монолитные работы первого и второго этажей. Приступили к земляным работам для укладки системы пластового дренажа и обогрева футбольного поля. Это так называемая „подушка“, которая обеспечит круглогодичную эксплуатацию поля. Планируем, что строительство академии будет завершено к декабрю 2025 года», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Будущий комплекс представляет собой трёхэтажное здание со спортзалом, конференц-залом, медицинским блоком, спа-зоной и небольшой гостиницей. Стадион будет оснащён современной системой освещения и многоярусными трибунами на тысячу зрителей, что позволит проводить спортивные мероприятия как регионального, так и федерального уровня. Стоимость работ составляет свыше 1,5 миллиарда рублей.

Также в рамках рабочей поездки Игорь Брынцалов проинспектировал ход реконструкции универсальной спортивной площадки рядом с Академией вратарского мастерства. Инициатива по её обновлению поступила от жителей и была включена в Народную программу партии «Единая Россия» как наказ избирателей.

«В настоящий момент подготовлено и выровнено основание площадки, установлен бордюрный камень по периметру, уложена резиновая крошка. Работы должны завершить к августу. В итоге здесь будет универсальная спортивная площадка с бесшовным наливным покрытием, ограждением и освещением, мини-футбольными воротами и баскетбольной стойкой. Очень важно создавать для наших детей условия для занятия спортом — площадки рядом с домом, с соблюдением всех современных требований, а главное — безопасные», — отметил Игорь Брынцалов.

Стоимость реконструкции спортивной площадки составляет порядка 4 миллионов рублей. Все средства выделены из регионального бюджета.

«После ввода объекта в эксплуатацию водозаборный узел № 9 обеспечит бесперебойное снабжение качественной водой северной части Реутова, что существенно повысит уровень жизни порядка 50 тысяч жителей. Возможностей для занятий спортом в Подмосковье должно быть как можно больше. Уверен, юные спортсмены этой части Реутова останутся довольны новой инфраструктурой», — резюмировал Игорь Брынцалов.

Добавим, что в этом году в Подмосковье планируется модернизировать 51 водозаборный узел и 55 участков водопроводных сетей. Кроме того, до 2028 года в регионе будет обновлено более 450 объектов водоснабжения и водоотведения на сумму 237 млрд рублей. В сфере спорта в стадии проектирования и строительства находятся 12 объектов физической культуры и спорта с финансированием 8,2 миллиарда рублей, а также строится 11 плоскостных спортивных сооружений в разных муниципалитетах с выделением более 1 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.