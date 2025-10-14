В Реутове реконструируют более 2 400 м тепловых сетей

На ул. Головашкина, Комсомольской, Кирова, Дзержинского, а также Юбилейном проспекте Реутова ведутся работы по замене теплотрасс. Реконструкция городских систем теплосетей протяженностью 2,4 км проходит в рамках областной программы модернизации теплоснабжающего хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Обеспокоенность жителей понятна, ведь это доставляет определенные неудобства. Вместе с тем призываю реутовчан с пониманием относиться к ходу работ. Все работы проводятся с соблюдением сроков исполнения», — рассказал глава города Филипп Науменко.

На период проведения работ бесперебойная подача горячей воды обеспечивается через временные наземные конструкции. По окончании реконструкции будет проведена работа по благоустройству участков.

Замена сетей городского теплоснабжения не проводилась с 1970-х годов, потому вопрос требовал системного и оперативного решения. Комплексная модернизация направлена на то, чтобы минимизировать аварийные ситуации, а также для того, чтобы жители Реутова получали услуги теплоснабжения высокого качества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.