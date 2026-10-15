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В Реутове проверили готовность коммунальной техники к зиме

Глава Реутова Алексей Ковязин и представители администрации 14 октября оценили состояние уборочной техники и готовность персонала к зимнему сезону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К зимней уборке Реутова привлекут более 100 единиц техники и свыше 300 сотрудников МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» и управляющих компаний. По итогам смотра 14 октября вся представленная техника соответствует требованиям.

Городские коммунальные службы отвечают за содержание 41 участка дорог, 16 дворовых территорий, восьми общественных пространств и более 190 детских и игровых площадок. Управляющие компании обслуживают еще 144 дворовые территории.

«Сегодня проверяем, как городские службы подготовились к зиме. Важно не просто иметь технику на площадке, а понимать, что каждая машина исправна, укомплектована и сможет выйти на маршрут с первым снегопадом», — отметил глава города Алексей Ковязин.

В городе продолжают заготавливать противогололедные материалы. Места для складирования снега уже определены. Профильным службам поручили обеспечить качественную и своевременную уборку города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.