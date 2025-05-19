В Реутове проверили благоустройство территорий после реконструкции теплосетей

Первый заместитель главы Реутова Алексей Ковязин провел выездное совещание. Его главной темой стало благоустройство территорий после масштабной реконструкции тепловых сетей, проведенной в минувшем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Тогда в северной части города было заменено 2400 м магистрального трубопровода. Это позволило подключить к новой системе 80 многоквартирных домов и 10 социальных объектов, что улучшило качество теплоснабжения порядка 30 тыс. горожан.

На улице Советская подрядчик выровнял поверхности над тепломагистралями. На местах, где проводились работы, отремонтированы тротуары, завезен плодородный грунт, посажены кусты и деревья. Однако на улицах Гагарина и Победы, а также на проспекте Мира еще есть недочеты. В некоторых зонах предстоит дополнительно разровнять поверхности и подготовить их к озеленению. Также следует заменить раскрошенные бордюры и плитку.

«Провалы в земле должны быть засыпаны, пешеходные дорожки восстановлены. Нужно вернуть ограждения, которые были убраны. Мы видим, что на некоторых объектах подрядчик свои обязательства исполняет не в полном объеме. Указываем на эти недостатки уже не в первый раз, но ситуация пока что не меняется», — отметил Алексей Ковязин.

Он подчеркнул, что все земляные работы должны быть завершены в течение недели.

В текущем году модернизация затронет южную часть Реутова. Работы будут проводиться поэтапно и продлятся до 2027 года. За этот период планируется заменить 4 100 м трубопроводов, подключить к обновленной системе 135 многоквартирных домов и 16 социальных объектов. В результате надежное бесперебойное теплоснабжение получат 50 тыс. жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.