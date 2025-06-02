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В Реутове провели повторную обработку парков от клещей

Администрация Реутова продолжает комплекс мероприятий по защите населения от клещей. На этой неделе специалисты завершили повторную обработку наиболее посещаемых парковых зон, включая территорию Центрального парка, зону отдыха у «Фабричного пруда» и парк за ДК «Мир». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Работы проводятся с применением современных акарицидных препаратов, эффективно снижающих численность клещей. Дополнительные обработки в разгар сезона позволяют поддерживать эпидемиологическую безопасность в местах массового пребывания людей», — отметила начальник управления комплексного развития территории Реутова Надежда Крылова.

Особое внимание уделяется новым участкам, впервые включенным в программу обработки. В текущем сезоне к профилактическим мероприятиям добавилась территория между МФЦ и Троицким храмом. Следующий этап профилактических мероприятий запланирован на август.

На время проведения работ рекомендуется воздержаться от посещения обрабатываемых территорий. После окончания процедуры и высыхания препаратов (обычно это занимает 3-4 часа) парки вновь становятся доступными для посещения. В течение сезона активности клещей запланированы дополнительные профилактические мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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