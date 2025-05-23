В Реутове прошел ежеквартальный форум «Управдом»

В Реутове состоялся очередной форум «Управдом». Мероприятие прошло на базе фонда социальной помощи населению. Представители городской администрации, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и жители города обсудили актуальные практики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основное внимание собравшиеся уделили вопросу работы с должниками за ЖКУ. Также участники форума обсудили вопросы отключения электроэнергии в городском округе, поверку приборов учета и отчетность УК перед собственниками многоквартирных домов.

Заместитель главы Реутова Владимир Климов в своем вступительном слове поблагодарил собравшихся за сбор помощи для участников СВО.

«Вы серьезно помогаете нашим бойцам на передовой. Медикаменты, продукты и тактическое снаряжение, которые идут на фронт, очень востребованы. Это весомый вклад в нашу общую победу», – подчеркнул он.

Климов также отметил, что одним из предложений, прозвучавшем со стороны собственников жилья, стало введение единого стандарта годовых отчетов управляющих компаний городского округа. «Должно быть четко определено, по каким статьям и в какие сроки они будут отчитываться. Конкретизировать из, чтобы были единые требования для всех УК», – сказал заместитель главы города.

В ходе диалога по большинству вопросов от собственников, председателей советов многоквартирных домов, ТСЖ, ТСН и ЖСК были даны разъяснения и обозначены пути решения. Замечания и пожелания зафиксированы в протоколе. А итоговый отчет предстоит обсудить уже на следующем муниципальном форуме, который запланирован на 25 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.