В Реутове пройдет модернизация котельной № 6

В Реутове центральный тепловой пункт котельной № 6, обеспечивающий теплом порядка 10 тысяч реутовчан будет реконструирован к 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции с переводом в режим ЦТП котельной № 6 в городском округе Реутов», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

По завершению реконструкции ЦТП на улице Победы, его мощность составит 3,14 МВт.

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Начальная цена контракта превышает 68,2 млн рублей. Заявки принимаются до 19 декабря.

Работы осуществят в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет средств регионального и муниципального бюджетов.

В ближайшие два года в Реутове запланирована реконструкция еще двух котельных — № 1 и 5. Таким образом будет повышен комфорт нескольких десятков тысяч горожан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что индивидуальные тепловые пункты позволяют более рационально расходовать ресурсы. Автоматическая система по температуре наружного воздуха самостоятельно принимает решение, какую температуру подавать в квартиры.

«Наша задача — максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно и подавать тепло на верхние этажи, и регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении», — сказал Воробьев.