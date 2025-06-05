В Реутове проходят работы по модернизации котельных и тепловых сетей

Летом текущего года в Реутове ведутся масштабные работы по реконструкции теплосетевого хозяйства. Для улучшения качества теплоснабжения потребителей меняется оборудование на двух котельных — № 1 и 5. Также в городском округе проходит ремонт и замена участков тепломагистралей длиной порядка 2 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В котельных № 1 на Новогиреевской улице, которая обслуживает около 20 тысяч жителей города и № 5 на Юбилейном проспекте, осуществляющей теплоснабжение порядка 23 тысяч реутовчан, вместо устаревшего оборудования будет установлено современное и энергоэффективное. Их мощность будет увеличена соответственно до 80 Гкал/ч и 76 Гкал/час, что позволит повысить качество предоставляемых услуг.

По графику модернизация окончательно будет завершена в 2026 году, однако основные работы планируется закончить до начала отопительного сезона. На следующий год планируются отделочные работы по зданиям и благоустройство прилегающих к котельным территорий.

Реконструкция тепловых сетей предусматривает замену труб на больший диаметр — 530 мм, а общая длина участков превысит 2 км. По словам заместителя главы Реутова Владимира Климова, модернизация направлена на обеспечение бесперебойного снабжения потребителей и является важным шагом по созданию комфортной и безопасной городской среды для каждого жителя города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.