В Реутове продолжается благоустройство пешеходных коммуникаций

В нынешнем году в городском округе Реутов запланированы масштабные работы по созданию и ремонту пешеходных коммуникаций. В общей сложности в текущем году запланировано благоустройство 12 пешеходных троп, что направлено на повышение комфорта и безопасности передвижения жителей и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день завершены работы на участках, расположенных преимущественно вдоль Юбилейного проспекта. В их числе — отрезки от дома 52 до дома 54 (два участка), от дома 3 до дома 2, от дома 2 по улице Молодежной до дома 2А по Юбилейному проспекту, а также участок от дома 2 корпус 1 до дома 2. Все участки были приведены в нормативное состояние, обеспечивая удобство для пешеходов.

В настоящий момент ведутся работы на очередном объекте по адресу: улица Лесная, дом № 10. Здесь осуществляется устройство новой пешеходной дорожки шириной 2 м. В рамках строительных работ проводится разборка старого покрытия, устройство корыта, укладка основания из песка, щебня и дорнита. После завершения подготовительных этапов будет выполнена укладка асфальтового покрытия с установкой бортового камня.

Администрация городского округа Реутов продолжает планомерную реализацию программы по развитию городской инфраструктуры.

Работы ведутся в соответствии с графиком и с соблюдением всех необходимых строительных норм. Обновленные пешеходные маршруты станут важной частью современной и комфортной городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.