В Реутове планируют реконструировать котельную № 6 с переводом в режим ЦТП

В подмосковном Реутове специалисты планируют реконструировать котельную № 6 с переводом в режим ЦТП, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Реутов.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции с переводом в режим ЦТП котельной № 6 в городском округе Реутов», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, поставкой оборудования, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: Реконструкция с переводом в режим ЦТП котельной № 6 по адресу: Московская область, г. о. Реутов, ул. Победы, д. 13А (в т. ч. ПИР)».

Реконструкция существующей котельной выполняется с целью перевода в режим ЦТП. После проведения работ по реконструкции мощность ЦТП составит 2,7 Гкал/ч (3, 14 МВт).

Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году.



В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.