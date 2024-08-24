В Реутове обсудили подготовку к отопительному периоду

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сегодня в 05:00

В Московской области готовятся к осенне-зимнему сезону

В Реутове Московской области готовятся к осенне-зимнему сезону, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На штабе по ЖКХ в городском округе Реутов обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону.

Сейчас подготовлено 75,5% многоквартирных домов. 8 котельных из 9 также готовы к холодам. формированы запасы топлива.

Тепловые сети готовы на 95%, системы водоснабжения и водоотведения — на 100%. Система электроснабжения подготовлена более чем на 90%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.