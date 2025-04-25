В Реутове обсудили подготовку к 80-летию Победы и масштабную реконструкцию системы водоснабжения

В городском округе Реутов на еженедельном оперативном совещании под председательством главы Филиппа Науменко рассмотрели два ключевых вопроса — подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и реконструкцию систем водоснабжения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание уделено благоустройству города и приведению в порядок памятных мест. Завершён осмотр всех мемориалов, посвященных героям войны — они находятся в надлежащем состоянии. Центральный объект, мемориал «Реутовцам, погибшим за Отечество», будет дополнен QR-кодом, ведущим на Книгу Памяти городского округа. Завершается реставрация часовни Святого Георгия Победоносца, торжественное открытие запланировано на 8 мая.

В рамках празднования в Реутове проводятся и планируются десятки мероприятий: акция «Диктант Победы», «Георгиевская ленточка», митинги, высадка деревьев в рамках акции «Сад Памяти», выступления фронтовых бригад у домов ветеранов, автопробег и церемония присвоения звания «Почётный житель города Реутов». Ярким событием станет торжественный митинг 9 мая, а также выставка военной техники и кинопоказы в городских парках.

Жителей просят учитывать, что 9 мая с 08:00 до 23:00 движение по улице Победы будет перекрыто на участке от улицы Ленина до поворота на Ашхабадскую.

Помимо подготовки к празднику, на совещании обсудили капитальный ремонт Водозаборного узла № 9 на улице Победы, который обеспечивает водой 40% жителей города. Работы начнутся сразу после завершения отопительного сезона и будут включать полную замену оборудования, усиление фундамента, ремонт кровли и утепление фасада. На время реконструкции подачу воды обеспечит ВЗУ № 7. Завершить модернизацию планируется до конца текущего года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.