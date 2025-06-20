В Реутове обсудили ключевые вопросы ЖКХ и благоустройства

В администрации городского округа Реутов состоялось совещание «Час ЖКХ» с участием руководителей структурных подразделений и управляющих компаний. Обсуждались вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, проведения общих собраний собственников (ОСС), а также взаимодействия с жителями, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Одним из основных пунктов повестки стало выполнение показателя по переводу получения единого платежного документа (ЕПД) через региональный портал государственных услуг. С докладом выступил начальник Управления ЖКХ Евгений Владимирович Книга.

Особое внимание было уделено вопросу проведения ОСС в системе ГИС ЖКХ. В 2025 году в Реутове должны быть проведены собрания в 253 многоквартирных домах. По состоянию на 16 июня голосования с кворумом и положительным решением прошли в 94 домах. Управляющим компаниям «ЦентрСтрой» и «РеутКомфорт» поручено доложить о ходе работы по этому направлению.

Рассматривался и вопрос исполнения гарантийных обязательств АО «МОСОБЛГАЗ» после окончания работ.

Кроме того, зафиксирован единичный случай простоя лифта более суток по адресу: ул. Реутовских ополченцев, д. 6, подъезд 3. Этот инцидент взят на контроль.

В числе обсуждаемых пунктов также были организация работ по покосу травы и подписание договоров между управляющими компаниями и торговыми объектами.

Совещания в формате «Час ЖКХ» проводятся на еженедельной основе. Это позволяет в режиме реального времени координировать все вопросы жизнедеятельности города, обеспечивая оперативный ответ на запросы жителей и контроль исполнения поручений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.