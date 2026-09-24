В Реутове объявили конкурс на капремонт теплового пункта № 7

Конкурс на капитальный ремонт центрального теплового пункта № 7 в Реутове объявили в электронной форме. Завершить работы планируют в 2028 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение № 0148200005426000411 о проведении открытого конкурса. Подрядчик должен провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать центральный тепловой пункт № 7 котельной БМК-140 и поставить оборудование. Объект находится по адресу: Реутов, Юбилейный проспект, 44А.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта теплоснабжения ЦТП №7 в городском округе Реутов Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

После выбора подрядчика начнутся подготовительные и ремонтные работы. В ходе капремонта планируют заменить изношенное оборудование. Работы проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращение с отходами» за счет бюджетов Подмосковья и Реутова. Завершить их планируют в 2028 году.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что информацию о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно публикуют в канале ведомства в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.