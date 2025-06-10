В Реутове модернизируют ВЗУ и демонтируют незаконные торговые объекты

На еженедельном общегородском совещании под руководством главы Филиппа Науменко в Реутове обсудили приоритетные вопросы, обозначенные на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева. В числе ключевых тем — реконструкция водозаборного узла № 9, трансформация нестационарной торговли и обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание в Реутове уделено вопросам модернизации системы водоснабжения. В 2024 году в рамках государственной программы проводится масштабная реконструкция ВЗУ № 9, который обеспечивает водой северную часть города. Работы стартовали сразу после завершения отопительного сезона. В рамках проекта предусмотрена полная замена насосного оборудования и запорной арматуры, обновление системы вентиляции, проведение внутренней отделки помещений и реконструкция фасада здания. Завершение всех этапов модернизации позволит значительно повысить надежность водоснабжения в этом районе.

Вторым важным направлением стала трансформация объектов нестационарной торговли. По поручению губернатора, в области активизирована борьба с незаконной миграцией, уклонением от уплаты налогов, нарушением санитарных норм и несоответствием зданий требованиям к внешнему облику.

«В Реутове снесены 20 объектов, из которых 17 были размещены на муниципальной земле, а 3 — на частной территории. До конца года снесем еще 23 объекта», — отметил Филипп Науменко.

Также в ходе совещания детально разобрали вопросы безопасности на железнодорожных путях. Совместно с представителями ОАО «РЖД» ведется работа по предупреждению несчастных случаев. В числе принимаемых мер — повышение качества освещения, установка ограждений и усиление работы патрульных служб.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.