В Реутове коммунальщики ночью расчищают дороги от снегопада

Сильный снегопад в Реутове перевел дорожные службы на круглосуточный режим работы. В три часа ночи спецтехника вышла на основные магистрали города, чтобы предотвратить заторы и расширить проезжую часть.

Из-за мощных осадков вся дорожная техника Реутова работает без перерывов. В первую очередь колонны спецмашин направили на наиболее загруженные участки — Юбилейный проспект, улицы Победы, Ленина, Ашхабадскую и Новую. Комбинированные машины и тракторы не только убирали снег, но и расширяли проезжую часть, сузившуюся из-за заносов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.