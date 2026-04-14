В Реутове 13 апреля начали ремонт дворовых территорий

Благоустройство дворов стартовало 13 апреля в Реутове. Работы охватят несколько адресов в разных районах города и пройдут поэтапно с учетом пожеланий жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация утвердила план программы «Ремонт дворовых территорий», которая предусматривает обновление покрытия, пешеходных зон и парковочного пространства. Особое внимание уделено созданию комфортной и безопасной среды для жителей.

Строительные бригады уже работают на улице Советской у домов 7, 19, 21, 23 и на проспекте Мира у дома 33. Здесь полностью заменят асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, обустроят новую пешеходную дорожку шириной 2 метра для маломобильных граждан и родителей с колясками. Также подрядчики приведут в порядок парковочные зоны и заменят бортовые камни — частично или полностью в зависимости от их состояния. Завершающим этапом станет восстановление газонов и высадка декоративных кустарников.

В план на этот год включены адреса: ул. Советская, д. 16, 17, 19, 21, 23, 25, 37; пр. Мира, д. 2, 4, 10, 33; ул. Парковая, д. 6; ул. Гагарина, д. 5а, 7, 9, 16, 18, 17А; ул. Победы, д. 12; ул. Дзержинского, д. 9; ул. Калинина, д. 3; ул. Ленина, д. 3; Юбилейный пр-т, д. 8, 12; Носовихинское ш., д. 6, 8. Работы будут проводить поэтапно с соблюдением технологических норм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.