В РЭО впервые назвали процент износа мусоровозов в России

Расчет процента износа осуществляется на основе года выпуска каждого транспортного средства. Вся техника распределяется по категориям состояния — от новой (выпуск 2026 года) до предельно изношенной (выпущенной до 2000 года). Для каждой категории заранее определен усредненный коэффициент износа. Затем количество единиц техники в каждой группе умножается на соответствующий средний процент износа. Все полученные значения суммируются, и результат делится на общее количество единиц спецтехники.

Мониторинг данного показателя будет осуществляться в рамках правительственных штабов и учитываться субъектами РФ при планировании закупок специализированной техники.

«В 2026 году регионы продолжат приобретать технику и оборудование в сфере обращения с отходами, согласно утвержденным с РЭО дорожным картам. Сохраняется возможность закупок с использованием программы льготного лизинга», — сказали в пресс-службе РЭО.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений ставит задачу сформировать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до уровня не более 50%, а также вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья.