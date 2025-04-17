В регионах без ГЛОНАСС прекратят действие моратория на штрафы для мусоровозов

В субъектах РФ, где регоператоры не организовали передачу данных ГЛОНАСС в Федеральную систему учета ТКО (ФГИС УТКО), перестанет действовать мораторий на штрафы за перегруз мусоровозов. Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов России Денис Буцаев на заседании штаба по контролю за обращением с твердыми коммунальными отходами. Совещания проводятся еженедельно на базе Координационного центра Правительства, сообщила пресс-служба РЭО.

«На 15 апреля в цифровую систему внесена информация о более чем 25 тысячах транспортных средств, из которых 16 тысяч передают маршруты движения мусоровозов. Но 9 тысяч транспортных средств не передают треки движения мусоровозов, их мы не видим на регулярной основе на маршрутах. Если до конца месяца эти транспортные средства не появятся в системе, то на них мораторий распространяться не будет, и регоператоры попадут в „красную зону“ по вывозу ТКО. По сути, будут наказаны рублем. Это справедливый стимул», — отметил Денис Буцаев.

На данный момент в «красной зоне» из-за проблем с передачей данных ГЛОНАСС числятся 14 регионов. В семи из них информация о движении мусоровозов не поступает с марта 2025 года. Это Республики Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Кабардино-Балкария, а также Ивановская и Магаданская области.

«Передача данных ГЛОНАСС позволяет отслеживать маршруты мусоровозов и несанкционированный сброс отходов на свалки. В „зеленой зоне“ сейчас находятся 52 региона — они передают маршруты 50% мусоровозов и более. Два региона — Псковская область и Республика Калмыкия — обеспечили постоянную передачу данных со всех мусоровозов», — подчеркнула генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

С 1 апреля 2025 года по 1 марта 2028 года в России действует мораторий на штрафы для перегруженных мусоровозов, превышающих нормы по массе и нагрузке на ось. До введения этой меры регоператоры рисковали получать штрафы от 250 до 400 тысяч рублей за каждый рейс, поскольку перегруженная техника повреждает дорожное покрытие. Ранее исключения делались только для военных и спасательных машин МЧС. Из-за конструктивных особенностей мусоровозов около 70% техники регоператоров превышает допустимую нагрузку. Мораторий позволит операторам обновить автопарк и разработать новые модели спецтехники на российских предприятиях.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — создание в России комплексной системы управления ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения отходов до 50% и переработку не менее 25% вторичного сырья.