Глава Истры осмотрела участок тепловых сетей в Дедовске на ул Энергетиков

Коммуникациям уже более полувека, количество зафиксированных аварий каждую зиму здесь составляет порядка 3-х десятков. Утечки устраняются оперативно, но горожане испытывают колоссальные неудобства.

В этом году в Дедовске планируется капитально отремонтировать более 4-х км коммуникаций. АО «Истринская Теплосеть» разработало сметную документацию и уже получило положительное заключение «Мособлэкспертизы».

Всего же за ближайшие несколько лет только в Дедовске, начиная с 4-х км в 2024 году, в рамках госпрограммы планируется заменить в общей сложности порядка 20 км тепловых сетей.

Также в госпрограмму включена модернизация и ряда городских котельных — это тепловые объекты № 1, 2 и 8.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.