В Раменском округе ведется работа по благоустройству домов

В рамках ремонта подъездов выполняются следующие мероприятия: покраска стен, батарей, перил, побелка потолков, замена окон и почтовых ящиков. Также проводится ремонт тамбура, включая замену дверей и покрытия пола. Вместе с этим выполняется замена светильников и укладка проводов в короба.

Глава округа Эдуард Малышев проверил качество выполненных работ по адресу: ул. Гурьева, д. 1г, подъезд 4.

По результатам проведенной встречи с подрядной организацией был составлен перечень замечаний, подлежащих устранению до 28 сентября. Кроме того, управляющей компании рекомендуется провести совещание с провайдерами с целью приведения многоквартирных домов в удовлетворительное состояние, включая корректную укладку слаботочных кабелей в защитные короба.

Завершение всех работ по ремонту подъездов в МКД округа запланировано на 1 октября текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.