В Раменском округе прокладка теплосети выполнена на 85%

Врип главы Раменского городского округа Эдуард Малышев посетил строительство участков тепловых сетей в селе Рыболово. Проект включает в себя замену устаревших сетей, проложенных еще в 1989 году. Протяженность новых сетей составляет 220 метров от котельной «Рыболово», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по прокладке теплосети по договору подряда выполняет ООО «Газтеплодом». На данный момент готовность объекта составляет 85%. В планах закончить работы до начала отопительного сезона.

Реализация данного проекта положительно скажется на жизни более 600 человек, проживающих в восьми многоквартирных домах, а также одного детского сада и поликлиники. У жителей появится возможность наслаждаться комфортом и уютом в своих домах, а также в общественных местах.

«Уверен, построенная теплотрасса значительно улучшит качество жизни. Буду продолжать следить за ходом работ!» — сказал Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.