В Раменском округе объявлен конкурс на капитальный ремонт плотины на реке Донинка

Объявлен конкурс в электронной форме на оказание услуг одновременно по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по капитальному ремонту ГТС нагульного пруда № 3 на реке Донинка в Раменском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Оказание услуг (выполнение работ) одновременно по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по капитальному ремонту ГТС нагульного пруда № 3 на р. Донинка у д. Поповка, Раменский г. о. Московской области».

Планируется капитальный ремонт гидротехнического сооружения для обеспечения безопасности эксплуатации, в целях уменьшения риска аварийной ситуации, защиты населенных пунктов и объектов народного хозяйства от затопления и разрушения.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.



В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.