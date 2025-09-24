В Раменском округе начали подачу тепла в социально значимые объекты

В Раменском округе в связи с ожидаемым понижением температуры досрочно запустили отопительный сезон. Глава округа Эдуард Малышев принял решение о начале подачи тепла в школы, детские сады, медицинские учреждения. Параллельно тепло начнут подавать и в многоквартирные дома, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мной принято решение не ждать до 29 сентября и начать подачу тепла в МКД уже с завтрашнего дня, так как ночная температура достаточно низкая», — отметил Эдуард Малышев.

Сегодня в рамках визита в ТУ «Ильинский» глава муниципалитета посетил школу № 26 и лично проверил отопление в классах. В учебном заведении уже обеспечена комфортная температура, что отмечают как педагоги, так и учащиеся.

«Хочу обратить внимание, что возможны завоздушивания, потребуется дополнительная настройка систем. Но тепло постепенно придет во все дома округа», — пояснил Эдуард Малышев.

В случае аварийных ситуаций обращайтесь в ЕДС ЖКХ:

8 (496) 473-92-07

8 (800) 302-19-07

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.