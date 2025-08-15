В Раменском округе модернизируют электросети

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проинспектировал ход модернизации электросетей в деревне Каменное Тяжино, входящей в МКУ «ТУ „Ульянинское“. Глава округа лично оценил работы по усилению мощности электроснабжения, которые выполняет компания „Россети Московский регион“. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте уже смонтированы 145 новых трансформаторов. Завершен перевод электросетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ, что повысит надежность энергоснабжения для 20 тыс. местных жителей. Также установлены четыре распределительных пункта — один из них уже полностью введен в эксплуатацию, остальные планируется запустить в ближайшее время.

Модернизация электросетей ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева при поддержке регионального правительства и Минэнерго Подмосковья.

«Такая модификация обеспечит стабильное напряжение, меньше потерь энергии и, как результат, качественное и бесперебойное электроснабжение в домах», — отметил Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.