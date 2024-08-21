В Раменском округе к 15 сентября планируют завершить подготовку к зимнему сезону

На оперативном совещании администрации Раменского городского округа о подготовке к отопительному периоду 2024–2025 гг. доложил заместитель главы администрации Раменского городского округа Владимир Векленко. По состоянию на 19 августа, подписано и подгружено управляющими организациями в систему АИС ГЖИ МО 873 паспорта, что составляет 55% от плана, сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории Раменского городского округа 1589 многоквартирных домов, 44 управляющих организаций, в том числе ТСН, ТСЖ, ЖСК, все они подготавливают многоквартирные дома к отопительному периоду 2024–2025 гг. согласно утвержденному план-графику. С непосредственной формой управления — 23 МКД.

«По состоянию на 19 августа подписано и подгружено управляющими организациями в систему АИС ГЖИ МО — 873 паспорта, что составляет 55%. На подписи у ресурсно-снабжающих организаций 183 паспорта, которые будут подписаны и подгружены до конца текущей недели», — рассказал Владимир Векленко.

К 15 сентября управляющие компании планируют завершить работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024–2025 гг.

Также на территории Раменского округа 178 многоквартирных дома, в которых Фонд капитального ремонта Московской области проводит ремонт. Капремонт уже выполнен в 73 МКД, еще в 28 МКД ведутся работы. Завершение капремонта планируется до 31 декабря текущего года.

Подрядные организации, которые выполняют работы, — ООО «Стройинвестгрупп», ООО «Стройразвитие М», ООО «Эргана», ООО «Инфрастройинтекс», ООО «Ситигазстрой», АО «ЛГЖТ».

Кроме того, в 93 многоквартирных домах проводится ремонт подъездов по программе губернатора «Мой подъезд». Подрядчик уже закончил работы в 41 подъезде, еще в 20 подъездах работы ведутся. Ремонт на объектах планируют завершить до 1 октября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.