В Раменском обсудили предварительный план восстановления многоквартирного дома

В доме № 6 на улице Спортивный проезд в Раменском продолжается обследование после повреждений, вызванных ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Руководитель проекта Центра Управления Проектами (ЦУП) Фонда капитального ремонта Московской области Алексей Колыхалов совместно с заместителем главы Раменского г. о. Владимиром Векленко, заместителем генерального директора ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» Максимом Крашеницей и руководителем подрядной организации ООО «Строй Монтаж СП» Русланом Бородиным провели осмотр дома для составления дефектной ведомости.

На месте специалисты обсудили предварительный план восстановления здания, включая возможные схемы переопирания плит. До конца следующего дня подрядная организация намерена завершить подготовку дефектной ведомости, а уже в выходные приступить к сооружению защитных конструкций вокруг дома.

Жителям дома важно знать, что организацией допуска в квартиры занимается управляющая компания ООО «УК Веста Комфорт». Для оперативного общения и решения возникающих вопросов был создан специальный домовой чат в Telegram, где задействованы все службы, отвечающие за восстановление здания.

«Восстановление пострадавшего дома — наш приоритет. Мы работаем над тем, чтобы все этапы ремонта проходили максимально оперативно и качественно. Важно, чтобы жители как можно скорее вернулись в свои квартиры», — прокомментировал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.