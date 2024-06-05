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В Раменском объявлен конкурс на завершение строительства газовой котельной

Объявлен конкурс в электронной форме на завершение строительства объекта с поставкой оборудования газовой котельной в Раменском городском округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Завершение строительства объекта с поставкой оборудования: «Строительство газовой котельной тепловой мощностью 30 Гкал/час, для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по адресу: городское поселение Раменское ул. Северное шоссе, мкр. «ЖК Раменский».

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Раменское.

Работы планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.