В Раменском модернизируют системы водоснабжения

В Раменском муниципальном округе проводится масштабная модернизация объектов водоснабжения и водоотведения. АО «Раменский водоканал» реализует ряд мероприятий по ремонту, реконструкции и новому строительству сетей и сооружений, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2024 году «Раменский водоканал» выполнил капитальный ремонт и установку станций обезжелезивания на ВНС-112 и ВНС-110, а также ремонт участков водопроводных сетей в Раменском и поселке Дружба. Кроме того, были отремонтированы и налажены блоки очистки на очистных сооружениях в поселках РФЗ, Речицы и Совхоз.

В рамках инвестиционной программы 2025 года запланирована модернизация ВНС-109 и водоводов, а также модернизация очистных сооружений в Раменском. Помимо этого, в текущем году ведутся работы по замене самотечного коллектора на улице Красноармейской, ремонту напорного коллектора КНС-112 в Дубовой Роще, капремонту водопроводных сетей в Ильинском, Рыбхозе Гжелка, п.совхоза Раменское и на улицах Левашова и Чугунова.

Также в настоящее время сотрудники Раменского водоканала проводят капитальный ремонт напорного коллектора г. Раменское ул. Карла Маркса к КНС-107, устраненяют засоры и промывают сети, проводят замену водопроводной сети г. Раменское ул. Космонавтов, ремонтируют станцию обезжелезивания на ВНС-130 пос. Кратово, устанавливают станцию обезжелезивания на скважине ВНС-130 пос. Кратово, меняют водопроводную сеть на ул. Прямолинейная в Раменском и проводят капитальный ремонт КНС-211 пос. Удельная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.