В Пушкинском восстановили свет в доме пенсионерки после снегопада

Электроснабжение в доме пенсионерки в деревне Талицы горокруга Пушкинский восстановили после масштабного снегопада. Перебои возникли из-за повреждения линий электропередачи, работы провели оперативно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Пушкинском продолжают устранять последствия сильного снегопада, который повредил электросети и повалил деревья. В округе работают около 20 бригад, задействованы 29 автовышек и три бурильно-крановые машины. Специалисты распиливают и вывозят стволы деревьев, упавших под тяжестью снега.

По распоряжению главы округа Максима Красноцветова к ликвидации последствий непогоды подключили не только аварийные службы энергетических компаний, но и муниципальные коммунальные предприятия. С начала снегопада сотрудники администрации и депутаты находятся на постоянной связи с представителями электросетевых организаций. В работе остаются 70 заявок по адресам, где зафиксированы перебои с подачей электроэнергии.

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан выехал в деревню Талицы, где встретился с Татьяной Лариной. В доме ее матери электричество отключилось из-за повреждения линий.

«К счастью, благодаря слаженным действиям сотрудников администрации Пушкинского и специалистов ПАО «Россети Московский регион», к моменту нашей встречи электроснабжение уже было восстановлено. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто оперативно решил эту проблему», — рассказал Михаил Ждан.

В период отключения с пенсионеркой круглосуточно поддерживала связь директор МКУ «Софрино» Екатерина Потемкина, которая оказывала необходимую помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.