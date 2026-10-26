В Пушкинском продолжают обновлять систему наружного освещения

Модернизация наружного освещения продолжается в Пушкинском округе: 55% источников света уже заменили на светодиодные. Обновление позволило снизить общее потребление электроэнергии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Состояние наружного освещения стало одной из главных тем совещания глав округов, которое прошло 26 октября под председательством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В Пушкинском округе по проекту «Светлый город» построили десятки объектов и опор освещения, проложили новые линии. Глава округа Максим Красноцветов сообщил, что модернизацию планируют продолжить за счет строительства новых объектов и участков линий наружного освещения.

В округе регулярно заменяют светильники и увеличивают их количество. При этом общее потребление электроэнергии удалось снизить благодаря модернизации: 55% искусственных источников света уже заменили на современные светодиодные.

Еще одной темой совещания стала задолженность за коммунальные услуги. Жителям напомнили о необходимости своевременно оплачивать счета и не накапливать долги. Оплатить услуги можно на региональном портале госуслуг или в личном кабинете МосОблЕИРЦ.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.