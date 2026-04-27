В Пушкинском округе устранили последствия апрельского снегопада

Сильный снегопад 27 апреля накрыл Пушкинский округ Подмосковья. На уборку улиц и дворов вышли около 500 сотрудников и более 80 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Снегопад пришел в Подмосковье с северо-запада. В Пушкинском округе для борьбы с последствиями непогоды задействовали около полутысячи работников коммунальных служб и свыше 80 единиц специализированной техники. Для ликвидации последствий падения деревьев привлекли порядка 30 автовышек.

Специалисты расчищают автобусные остановки, тротуары, спуски, лестницы и общественные пространства. Управляющие компании очищают входные группы и прилегающие территории многоквартирных домов.

Глава округа Максим Красноцветов призвал автомобилистов соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а по возможности пересесть на общественный транспорт.

«Коммунальные службы Пушкинского работают в усиленном режиме, чтобы справиться со снегопадом. Будьте внимательны. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 112», — предупредил жителей Максим Красноцветов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.