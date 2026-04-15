В Пушкинском округе реконструируют ВЗУ для 5 тыс жителей

Реконструкция водозаборного узла №8 началась в поселке Тарасовка Пушкинского округа. После обновления более 5,1 тыс. жителей получат качественную питьевую воду, завершить работы планируют в декабре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В поселке Тарасовка приступили к реконструкции водозаборного узла №8, построенного в 1956 году. Сейчас на объекте работают две артезианские скважины — одна основная и одна резервная. Водонапорная башня и насосное оборудование устарели и подлежат замене. После модернизации здесь заработает современная станция водоподготовки.

Проектная производительность обновленного ВЗУ составит 1,3 тыс. кубометров воды в сутки. Чистой водой обеспечат жителей села Тарасовка, части поселка Лесные Поляны и новостройки «Зеленый Бор». Также предусмотрен противопожарный запас воды.

Строительная готовность объекта составляет 24%. Уже демонтирована старая водонапорная башня, выполнены земляные и монолитные работы, подготовлена площадка под металлокаркас здания. Сейчас ведутся работы по устройству цоколя и продолжается демонтаж. В дальнейшем планируется монтаж основного технологического оборудования. Проект реализуется по региональной госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и находится на контроле профильного министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.