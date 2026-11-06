В Пушкинском округе продолжают реконструкцию системы водоотведения

Работы по модернизации канализационной насосной станции №27 и участка от нее до реки Серебрянки продолжаются в Пушкинском округе. Объект 6 ноября посетил глава округа Максим Красноцветов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Реконструкция идет на участке от канализационной насосной станции №27 до реки Серебрянки у дома №57, корпус 4, на Московском проспекте. На самой станции в конце октября завершили ремонт стены между приемным отделением и машинным залом.

Глава округа Максим Красноцветов 6 ноября отметил, что после проведенных работ и смены обслуживающей организации станция работает стабильно.

«Были обновлены шесть насосов, произведена замена запорной арматуры, фильтров и обратных клапанов. На сегодняшний момент любой технологический сбой может быть устранен без прекращения работы основного оборудования», — отметил Максим Красноцветов.

Станция пропускает в среднем 35 тыс. кубометров стоков в сутки. К ее основному трубопроводу подключены более 700 многоквартирных домов в микрорайонах Клязьма, Мамонтовка, Заветы Ильича и населенных пунктах Братовщина, Правдинский, Тишково и Зеленый Городок. От стабильной работы коллектора зависит качество коммунальных услуг для более 100 тыс. жителей.

К 2030 году на станции планируют полностью заменить оборудование, капитально отремонтировать здания и технологические сооружения, привести в порядок отводящие коллекторы. Работы проведут при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ранее работ такого масштаба в округе не проводили.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.