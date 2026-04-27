В Пушкинском округе модернизируют 22 контейнерные площадки

Модернизацию 22 контейнерных площадок проведут в Пушкинском округе Подмосковья в 2026 году. Решение обсудили 27 апреля на рабочем совещании под руководством губернатора Андрея Воробьева с участием главы округа Максима Красноцветова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На совещании рассмотрели вопросы ликвидации последствий непогоды и состояние коммунальной инфраструктуры. Работу служб в период снегопада оценили в приоритетном порядке на социальных объектах, у входных групп, на тротуарах, спусках и остановках общественного транспорта. Коммунальные и дорожные службы перевели на усиленный режим, специалисты «Мособлэнерго» и «Россетей» продолжают оперативно восстанавливать электроснабжение.

Отдельное внимание уделили благоустройству. В округе насчитывается около 2,5 тыс. контейнерных площадок, 22 из них модернизируют в 2026 году. Кроме того, 25 апреля в регионе прошел общеобластной субботник. В Пушкинском округе очистили парки, территории социальных учреждений и дворы, убрали листву и сухие ветки, привели в порядок ограждения и спилили сухие деревья.

«Также с 20 апреля на территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. Соблюдайте правила пожарной безопасности: не разводите огонь рядом с высокой травой и деревьями, не сжигайте сухую траву и мусор вне специально отведенных мест», — напомнил Максим Красноцветов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.