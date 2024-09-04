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В Пушкинском округе капитально отремонтировали шесть фасадов МКД

В Пушкинском округе Московской области капитально отремонтировали шесть фасадов МКД, сообщили в пресс-службе округа.

Всего в муниципалитете в 2024 году отремонтируют 35 фасадов в многоквартирных домах.

Работы ведут в Ивантеевке, Софрино и Пушкино.

Собственники домов, где проводится капремонт фасадов и кровель, могут контролировать ход проведения ремонта с помощью онлайн-камер видеонаблюдения на объектах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.