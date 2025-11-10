Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 20:49

В Пушкине оценили ремонт подъезда в рамках конкурса «Лучший подъезд Подмосковья»

На территории Московской области продолжается смотр-конкурс «Лучший подъезд Подмосковья». Его цель — выявить и поощрить лучшие практики содержания многоквартирных домов, а также стимулировать жителей к активному участию в благоустройстве своей повседневной среды. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Так, сегодня комиссия с участием представителей регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору и Ассоциации председателей МКД посетила городской округ Пушкинский.

В ходе выезда был осмотрен подъезд по адресу: Пушкино, ул. Лесная, дом № 1.

Специалисты проверили качество ремонта, освещения, удобство для маломобильных групп, а также оценили эстетику и степень участия жителей в благоустройстве.

Победителей конкурса определят по итогам осмотра всех муниципалитетов Подмосковья в конце ноября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.